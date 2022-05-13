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13мая
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сегодня, 18:56 0

В Белогорске осудили экс-начальника управления ЖКХ

Женщина совершила два преступления

В Белогорске осудили экс-начальника управления ЖКХ
Фото: pixabay.com

В Белогорске бывшего начальника городского управления ЖКХ осудили за два эпизода злоупотребления служебными полномочиями, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2020 году осуждённая в обход законодательства дала распоряжение на заключение двух муниципальных контрактов с одним предпринимателем. Он должен был отремонтировать дороги в Белогорске по улицам Металлургической и Западной. После заключались дополнительные соглашения, которые изменяли условия контрактов и порядок их анонсирования, что также было незаконным.

После завершения ремонта дорог чиновница не провела процедуру отбора организации для проведения обязательной экспертизы, но работы при этом приняла. Когда экспертизу провели органы предварительного следствия, то выяснилось, что на улице Металлургической стоимость невыполненных и несоответствующих требованиям работ составила более 32 миллионов рублей, а на улице Западной – более 44 миллионов рублей. Ущерб муниципалитету составил более 76 миллионов рублей.

Белогорский городской суд признал амурчанку виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Однако суд освободил женщину от отбывания наказания, так как она долго находилась под стражей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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