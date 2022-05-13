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Амурский подросток побывал на параде Победы в Москве

Исполнить мечту мальчика удалось после обращения к президенту

Амурский подросток побывал на параде Победы в Москве
Фото: Наталья Смолякова

В День Победы, 9 мая, на Красной площади в Москве исполнилась мечта юного амурчанина – 13-летнего Марка Чужинова. Подросток очень хотел побывать на военном параде в столице России и обратился с такой просьбой к президенту во время прямой линии. Его услышали и помогли реализовать большую мечту.

Подросток с особенностями развития побывал в столице вместе с бабушкой.

— Марк очень любит бывать на парадах, посвященных Великой Победе. В прошлом году после нашего благовещенского парада Марк буквально загорелся мечтой побывать на параде Победы в Москве. Мы с мамой Марка не хотели давать ему ложной надежды, говорили, что Москва далеко и туда сложно добраться. Но Марк очень верил, что обязательно увидит Красную площадь. В прошлом году была прямая линия с Владимиром Путиным. Марк написал о своей мечте, и помню приписал в конце «До встречи в Москве, ваш Марк», – рассказала Наталья Смолякова.

В феврале 2022 года с семьей связались представители амурского минсоцзащиты, они рассказали, что, скорее всего, Марк в мае отправится в Москву. В среду, 4 мая, семья получила подтверждение, что Марк и его бабушка поедут на парад Победы в столице.

— Сначала я испугалась: кто нас встретит, как мы будем передвигаться по Москве. Нам помогли с транспортировкой, с передвижением по Москве, большая благодарность волонтерскому движению здесь в Благовещенске, волонтерам Победы в столице, – рассказала бабушка мальчика.

Она добавила, что они сидели рядом с центральной трибуной и видели весь парад очень близко.

— Марк видел Николая Валуева, лично познакомился и сфотографировался с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым, познакомился с героем России генерал-лейтенантом Александром Матовниковым, общался с ветеранами. Очень много ярких эмоций. Чудеса случаются, в них нужно обязательно верить! – взволнованно сказала Наталья Викторовна.

Фото в материале: Наталья Смолякова

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