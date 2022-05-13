Василий Орлов: строительство дамб в Благовещенском районе начнётся в этом году

В этом году в Благовещенском районе возле сёл Гродеково и Усть-Ивановка начнется строительство дамб для защиты от паводков.

Подрядчик уже приступил к инженерным изысканиям. Напомним, что на возведение трёх дамб в сёлах Усть-Ивановка, Гродеково и Владимировка Благовещенского района выделено 5,7 миллиарда рублей. Эти населённые пункты серьёзно пострадали в ходе наводнения 2021 года.

— Строительство дамб в Благовещенском районе планируем начать в третьем квартале текущего года. Возведение сооружений начнётся в селах Гродеково и Усть-Ивановка. Ориентировочный срок сдачи объектов – декабрь 2025 года. На сегодняшний день идут подготовительные работы. Поручил проработать вопрос об упрощении для подрядной организации процесса оформления лицензии на карьеры, откуда будут брать материалы, необходимые для строительства. Проект для области приоритетный, со своей стороны готовы оказывать подрядчику всю необходимую помощь, – прокомментировал губернатор области Василий Орлов.