В Амурской области впервые пройдёт конкурс робототехники «Движение смелых»

Соревнования состоятся 14 и 15 мая на базе центра цифрового обучения «IT-куб» в Благовещенске.

Юные конструкторы и робототехники Приамурья поборются за звание лучшего. Турнир одновременно пройдёт в двух регионах – в Амурской области и Санкт-Петербурге. Амурские школьники в режиме онлайн смогут не только понаблюдать, как питерские сверстники справляются с такими же заданиями, но и пообщаться с ребятами.

В конкурсе примут участие более 80 амурских школьников. Учащиеся 1-8 классов сразятся в строительстве роботов на хакатоне, а старшеклассники презентуют собственные проекты перед профессиональным жюри.

Победители помладше получат ценные призы для обучения робототехнике, а старшие школьники – денежные гранты на развитие своих проектов.

Конкурс «Движение смелых» проводится Фондом поддержки молодёжи «Будущие лидеры» совместно с ОГК Групп.