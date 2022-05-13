Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова призналась, что мать считает её предательницей

Овсянникова призналась, что её поступок резко осудили даже близкие люди. По её словам, одним из первых свое негодование выразил старший сын. Он заявил, что мать испортила жизнь их семье.

В интервью немецкому изданию экс-редактор Первого канала рассказала, что от неё отвернулась даже собственная мать. После протеста журналистки она назвала дочь предательницей. По словам Овсянниковой, она не пыталась что-либо объяснить матери.

Марина Овсянникова выбежала с плакатом в прямом эфире программы «Время». Несмотря на неожиданную ситуацию, телеведущая Екатерина Андреева спокойно продолжила эфир. По её словам, она считает бывшую коллегу предательницей.

После произошедшего Овсянникова уехала в Германию.