Певец Alekseev осудил Таисию Повалий за выступление в Москве

28-летний украинский певец Alekseev последние месяцы находится у себя на родине. Музыкант старается помочь тем, кому сейчас тяжело. При этом он не понимает коллег, которые хайпятся на политической обстановке или ведут себя странно.

В беседе с украинскими журналистами Alekseev осудил 57-летнюю Таисию Повалий, которая недавно выступила на сборном концерте в Кремле. Певец заявил, что в ней не осталось ничего украинского, «только буквы, которые она произносит».

По последним данным, Повалий находится в Москве. Она не делала заявлений по поводу ситуации на Украине и старалась не лезть в разборки артистов. При этом её сын Денис неожиданно заявил в социальных сетях, что не имеет отношения к истории матери.

Многие украинские знаменитости, которые хорошо зарабатывали на гастролях в России, в последние месяцы жёстко высказались о происходящем в мире. Среди них Алан Бадоев, Макс Барских, лидер группы «Потап и Настя» и другие.