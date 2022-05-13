Бывший муж Людмилы Гурченко выставил вещи актрисы на продажу

На торги планируется выставить предметы из сервиза Ленинградского фарфорового завода, золотые серьги с жемчугом и бирюзой, платье Гурченко, которое для неё сшил Вячеслав Зайцев, шляпка-кокошник от модельера Валентина Юдашкина и архивное фото актрисы.

Многие предположили, что личные вещи звезды на аукцион решила выставить внучка Гурченко Елена Королёва, однако она опровергла эти слухи. Позже бывший муж актрисы Сергей Сенин признался, что именно он передал памятные предметы аукционному дому.

Сенин заявил Телеграм-каналу Звездач, что к нему обратились организаторы аукциона с просьбой предоставить вещи. По его словам, торги проводятся по просьбе устроителей этого аукциона.

Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров сообщил, что они получат только десять процентов комиссионных после продажи вещей известной актрисы, а основная сумма достанется Сергею Сенину. Известно, что вдовец Людмилы Гурченко уже не первый раз выставляет на продажу памятные предметы, принадлежащие супруге.

После смерти Людмилы Марковны в 2011 году её внучка заявила, что ювелирные украшения актрисы пропали. Елена Королёва призналась, что они с матерью не получили драгоценностей артистки. По её мнению, в пропаже бриллиантов виноват Сергей Сенин. После смерти своей матери внучка Гурченко является прямой наследницей Людмилы Марковны.