В Свободном шестилетняя девочка, гуляя с собакой, попала под машину
ДТП заинтересовалась прокуратура
На данный момент полиция устанавливает виновника происшествия.
Инцидент произошёл вечером 12 мая на улице Кирова.
— Водитель легковой машины совершил наезд на ребёнка, который выбежал на проезжую часть дороги за собакой, – сообщили в прокуратуре Амурской области.
Девочку доставили в местную больницу, ей оказывается помощь.
Прокуратура взяла ДТП на контроль. На данный момент неизвестно, имела ли место вина водителя. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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