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сегодня, 15:29 0

В Свободном шестилетняя девочка, гуляя с собакой, попала под машину

ДТП заинтересовалась прокуратура

В Свободном шестилетняя девочка, гуляя с собакой, попала под машину

На данный момент полиция устанавливает виновника происшествия.

Инцидент произошёл вечером 12 мая на улице Кирова.

— Водитель легковой машины совершил наезд на ребёнка, который выбежал на проезжую часть дороги за собакой, – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Девочку доставили в местную больницу, ей оказывается помощь.

Прокуратура взяла ДТП на контроль. На данный момент неизвестно, имела ли место вина водителя. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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#дети #ДТП #происшествия

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