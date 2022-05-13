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сегодня, 19:25 3

Цены на автозапчасти в России выросли на 30 процентов

Среди причин – сбои поставок и санкции

Цены на автозапчасти в России выросли на 30 процентов
Фото: pixabay.com

Как сообщает РИА ФАН, стоимость автомобильных запчастей в России выросла более чем на 30 процентов. Автовладельцы возлагали надежды на параллельный импорт, но он пока никак не повлиял на ситуацию с ценами.

— Известно, что больше всего цены подскочили на передние и задние бамперы, они подорожали на 34 % и 32 %. Стоимость фар выросла на 32 %, крыльев – на 31 %, передних дверей – на 30 %, а на капоты, задние двери и решетки радиатора увеличились на 29 %. Меньше всего подорожание затронуло автомобильные стекла. Цены на них выросли только на 26 %, – сообщает новостное агентство.

Аналитики предполагают, что ситуация стабилизируется через четыре-пять месяцев и цены начнут падать – как на запчасти, так и на автомобили.

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#политика #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    27 минут назад

    "Аналитики предполагают, что ситуация стабилизируется через четыре-пять месяцев и цены начнут падать" - главное верить !

  • Николай К.

    Николай К.
    23 минуты назад

    "...ситуация стабилизируется через четыре-пять месяцев..." \\\\\\\\\\\\ 4-5 лет...

  • Undertaker

    Undertaker
    8 минут назад

    Доллар рухнул, рубль взлетел, цены опять взлетели на всё, бгг

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