Цены на автозапчасти в России выросли на 30 процентов

— Известно, что больше всего цены подскочили на передние и задние бамперы, они подорожали на 34 % и 32 %. Стоимость фар выросла на 32 %, крыльев – на 31 %, передних дверей – на 30 %, а на капоты, задние двери и решетки радиатора увеличились на 29 %. Меньше всего подорожание затронуло автомобильные стекла. Цены на них выросли только на 26 %, – сообщает новостное агентство.

Аналитики предполагают, что ситуация стабилизируется через четыре-пять месяцев и цены начнут падать – как на запчасти, так и на автомобили.