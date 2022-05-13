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сегодня, 17:03 3

В Благовещенске строитель обманул заказчика, получив предоплату в полмиллиона рублей

Взыскать деньги с нерадивого предпринимателя удалось в суде

В Благовещенске строитель обманул заказчика, получив предоплату в полмиллиона рублей
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска выиграл суд против предпринимателя, обещавшего построить ему садовый домик. Горе-бизнесмен взял предоплату в 517 тысяч рублей и пропал.

Предприниматель обещал построить домик в 2021 году. Получил полмиллиона предоплаты, ещё сто тысяч рублей благовещенец должен был отдать ему по завершении работ. Однако эти самые работы даже не начались. В декабре того же года садовод потребовал вернуть предоплату. Предприниматель вернул только 30 тысяч рублей и исчез с горизонта.

Тогда благовещенец пошёл в суд и потребовал вернуть ему остаток предоплаты – 487 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков – 175 тысяч, неустойку за несвоевременную оплату долга, судебный штраф, 50 процентов которого полагается пострадавшему потребителю, а сверху – ещё и компенсацию морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, предприниматель в суд не явился. Судья встал на сторону истца, найдя предоставленные им доказательства, в том числе расписки, вполне достаточными для вынесения решения.

— В итоге суд взыскал с ИП 487 тысяч рублей, в том числе остаток задатка, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф – 246 тысяч рублей. Кроме того, ответчику придется оплатить пошлину в бюджет – 8 070 рублей, – уточняют в пресс-службе горсуда.

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#бизнес #закон #суды

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Неужели двухэтажный коттедж пообещал построить?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    А вообще нужно очень аккуратно подходить к выбору подрядчика. К сожалению, много "обещающих жениться". Мы сейчас спорим с одним из таких. Пострадавших уже двое!

  • OT

    OT
    1 час назад

    Я уж говорил, что сейчас из-за давления на экономику России запада довольно рискованно заключать всякие договора с бизнесом. То-ли еще будет

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