В Благовещенске строитель обманул заказчика, получив предоплату в полмиллиона рублей

Житель Благовещенска выиграл суд против предпринимателя, обещавшего построить ему садовый домик. Горе-бизнесмен взял предоплату в 517 тысяч рублей и пропал.

Предприниматель обещал построить домик в 2021 году. Получил полмиллиона предоплаты, ещё сто тысяч рублей благовещенец должен был отдать ему по завершении работ. Однако эти самые работы даже не начались. В декабре того же года садовод потребовал вернуть предоплату. Предприниматель вернул только 30 тысяч рублей и исчез с горизонта.

Тогда благовещенец пошёл в суд и потребовал вернуть ему остаток предоплаты – 487 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков – 175 тысяч, неустойку за несвоевременную оплату долга, судебный штраф, 50 процентов которого полагается пострадавшему потребителю, а сверху – ещё и компенсацию морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, предприниматель в суд не явился. Судья встал на сторону истца, найдя предоставленные им доказательства, в том числе расписки, вполне достаточными для вынесения решения.

— В итоге суд взыскал с ИП 487 тысяч рублей, в том числе остаток задатка, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф – 246 тысяч рублей. Кроме того, ответчику придется оплатить пошлину в бюджет – 8 070 рублей, – уточняют в пресс-службе горсуда.