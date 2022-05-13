Григорий Лепс считает эмиграцию артистов из России огромной ошибкой

Певец рассказал, что приехал не за наградами и деньгами, а просто потому, что здесь живут его друзья. Лепс признался, что готов поехать на передовую, но туда не пускают, потому что «любое скопление людей – это уже опасно». Поэтому он приехал выступить в Донецк и в Луганск. Артист вместе с коллегами также планирует проведать бойцов и раненых детей.

По словам Григория, «он делает то, что должен делать гражданин страны, в которой он живёт». Он подчеркнул, что Россия дала ему образование и возможность зарабатывать деньги. Певец считает, что всем обязан своей стране, поэтому работает именно для неё.

Также Лепс высказался о коллегах, которые решили уехать из России. По его словам, это было их желание, но неизвестно, смогут ли они вернуться. Артист назвал эмиграцию огромной ошибкой. Он считает, что «каждый должен умирать там, где он родился, где его Родина». Для самого Григория это не просто слова.

Лепс отметил, что ещё не раз приедет в Донбасс, поскольку считает это своим гражданским долгом. Он будет счастлив, если его выступление кому-нибудь улучшит настроение, и кто-то быстрей пойдёт на поправку.