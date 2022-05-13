Две школы Благовещенска к 1 сентября получат новые стадионы

В этом году новые стадионы появятся у школы № 10 и корпуса начальной школы гимназии № 1, а в 2023-м новую площадку для занятий спортом получит Алексеевская гимназия.

На территории школы № 10 уже выполнили планировку и завезли материалы. К разметке под ливневую канализацию строители приступят на следующей неделе, сообщает администрация Благовещенска.

Стадион должен быть готов к 1 августа.

— Спортивную площадку в текущем году оборудуют и на втором корпусе 1 гимназии – также с набором разных зон, с благоустройством прилегающей территории. Сейчас здесь готовят основание под площадки, работы должны быть завершены до 25 августа. Ещё один стадион появится в следующем году в Алексеевской гимназии. Объём работ здесь серьёзный, поэтому на объект подрядчики зайдут на два года, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.