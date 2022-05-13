Газом в лицо: амурчанин напал на продавца в Тыгде

На записи с камер видеонаблюдения пострадавшая узнала в злоумышленнике жителя посёлка Магдагачи. До инцидента амурчанин не раз совершал покупки в этом магазине.

В Магдагачинском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбое. Вечером 4 мая в селе Тыгда мужчина в чёрной медицинской маске распылил продавцу в лицо газовый баллончик и похитил выручку. Злоумышленника заключили под стражу, ведётся расследование, сообщили в амурской полиции. Мужчина вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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Илона Зарецкая