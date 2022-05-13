В Свободном стая бездомных собак напала на мужчину

Проблему беспризорных псов в администрации Свободного признают, с ней борются. Временный приют для бездомных животных в городе давно действует, но его намерены расширить. Сейчас там могут одновременно находиться до 90 собак, появится место ещё для полусотни.

— Каждому хвостатому выделяется отдельный вольер, питание, при необходимости лечение. Отловленная на улице бродячая собака при попадании в приют стерилизуется и чипируется. А далее, согласно ФЗ «Об ответственном отношении к животным», по истечении 45 суток, если животному не нашли хозяина, вылеченную и стерилизованную собаку выпускают обратно в естественную среду обитания. Органы местного самоуправления действуют в рамках своих полномочий и следуют букве закона, – пояснили в пресс-службе мэрии Свободного.

С 2019 по 2021 годы через свободненский приют прошли 569 собак. В этом году на отлов и стерилизацию выделили ещё восемь миллионов рублей.

— Ситуацию с безнадзорными собаками администрация планирует также решить путём строительства постоянного приюта, где животных возможно было бы содержать до конца их жизни. Участок для него определен в районе бывшего завода ЖБИ, ведется подготовительная работа к строительству, – говорят в мэрии.

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Контактные телефоны в Свободном, по которым можно оставить заявку на отлов безнадзорных животных:

3-43-05 или 8 (914) 560-72-86 (в рабочее время),

5-16-48 – специалист управления ЖКХ администрации города (в рабочее время).

Проблема бродячих собак актуальна не только для Свободного, стаи агрессивны и в областном центре, и в других муниципалитетах. Для решения проблемы региональные власти намерены возвести ещё несколько постоянных приютов для псов в Амурской области.