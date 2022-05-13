Поджигателя сухой травы задержали в трёх километрах от амурского села

В Благовещенском районе за месяц поймали девять нарушителей противопожарного режима. Четыре случая зафиксировали во Владимировке, по одному в Усть-Ивановке, Егорьевке, Игнатьеве, Волкове и на вторых Владимировских озёрах.

Группа оперативного реагирования пожарного поста села Михайловка Благовещенского района заметила амурчанина, который сжигал сухую траву на поле в трёх километрах от села Игнатьево. В это время спасатели работали на тушении случившегося рядом возгорания. Нарушитель объяснил: он поджег траву на участке, где сажал картофель. Пожарные вызвали на место инспектора отдела надзорной деятельности и потушили огонь. Мужчине выписан штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Нарушителей выявляют не только во время наземного патрулирования, но и с помощью квадрокоптеров. Начальник пожарной части № 41 села Усть-Ивановка Благовещенского района с начала мая с помощью дрона обнаружил шестерых нарушителей. Их действия зафиксированы на видеокамеру. Все материалы переданы в отдел надзорной деятельности.

Напоминаем, нарушителям, сжигающим сухую растительность в условиях особого противопожарного режима, грозят не только штрафы за пожар, но и возмещение затрат на его тушение. Как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, девятерым нарушителям из Благовещенского района в общем придётся возместить более 340 тысяч рублей.