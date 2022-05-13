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13мая
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сегодня, 13:26 1

Молодожены без суеверий: в пятницу, 13-го, в Благовещенске зарегистрируют пять пар

В других ЗАГСах области желающих не нашлось

Молодожены без суеверий: в пятницу, 13-го, в Благовещенске зарегистрируют пять пар
Фото: pixabay.com

В предыдущую пятницу, 13-го, в августе 2021 года, свои отношения узаконили 30 амурских пар, 25 из которых поженились в Благовещенске.

Как сообщили в управлении ЗАГС Амурской области, следующими популярными днями станут красивая дата 22.06.22 и 8 июля – День семьи, любви и верности.

На вторую дату уже приняли 48 заявлений и продлили работу ЗАГСа до восьми часов вечера.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Ну и правильно - начинают совместную жизнь без замшелых суеверий и предрассудков, да и замечательная памятная дата будет - молодцы! Любви и счастья!

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