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13мая
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сегодня, 12:27 0

В Благовещенске дорожники приступили к ремонту новых участков улицы Горького

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Благовещенске дорожники приступили к ремонту новых участков улицы Горького
Фото: администрация Благовещенска

Специалисты демонтируют верхний слой дорожного покрытия на улице Горького и бордюрный камень вдоль Бурхановки.

Работы ведут специалисты АО «Асфальт». Они уже приступили к ремонту участка улицы Горького от Театральной до Лазо. На данный момент на отрезке между Театральной и Чайковского демонтируют верхний слой дорожного покрытия. Асфальтобетонное покрытие снимается с помощью фрезерования.

Кроме того, ведётся демонтаж старого бордюрного камня вдоль реки Бурхановка.

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#городская власть #дороги #российская власть #транспорт

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