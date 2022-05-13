В Благовещенске дорожники приступили к ремонту новых участков улицы Горького

Специалисты демонтируют верхний слой дорожного покрытия на улице Горького и бордюрный камень вдоль Бурхановки.

Работы ведут специалисты АО «Асфальт». Они уже приступили к ремонту участка улицы Горького от Театральной до Лазо. На данный момент на отрезке между Театральной и Чайковского демонтируют верхний слой дорожного покрытия. Асфальтобетонное покрытие снимается с помощью фрезерования.

Кроме того, ведётся демонтаж старого бордюрного камня вдоль реки Бурхановка.