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13мая
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сегодня, 11:52 0

Природный пожар в Амурской области тушили пять дней

Выгорело 10 тысяч гектаров

Природный пожар в Амурской области тушили пять дней
Фото: pixabay.com

Амурским пожарным спустя 5 дней удалось потушить крупный природный пожар в 37 километрах от села Маргаритовка Мазановского района.

— Из-за сильного ветра и сухой растительности огонь быстро проходил большие расстояния – несколько километров за час. Добраться до места возгорания можно было только на вертолете, – пояснили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Возгорание заметили 7 мая и только к вечеру 12 мая огонь удалось потушить. Группы пожарных перебрасывались на самые опасные участки вертолетом. С этим природным пожаром боролись около восьмидесяти человек: пожарные, парашютисты, десантники федерального резерва Авиалесоохраны из Свободного, Якутии, Архаринского и Мазановского районов, лесники из Новокиевского Увала, Норска.

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#пожары #происшествия

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