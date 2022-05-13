Природный пожар в Амурской области тушили пять дней

Амурским пожарным спустя 5 дней удалось потушить крупный природный пожар в 37 километрах от села Маргаритовка Мазановского района.

— Из-за сильного ветра и сухой растительности огонь быстро проходил большие расстояния – несколько километров за час. Добраться до места возгорания можно было только на вертолете, – пояснили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Возгорание заметили 7 мая и только к вечеру 12 мая огонь удалось потушить. Группы пожарных перебрасывались на самые опасные участки вертолетом. С этим природным пожаром боролись около восьмидесяти человек: пожарные, парашютисты, десантники федерального резерва Авиалесоохраны из Свободного, Якутии, Архаринского и Мазановского районов, лесники из Новокиевского Увала, Норска.