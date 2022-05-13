Амурская область получила спецтехнику после обращения губернатора к Сергею Шойгу

Пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности сообщила о прибытии в Амурскую область из Хабаровска пяти плавающих транспортёров, которые ведомство планирует использовать во время чрезвычайных ситуаций природного характера. В ближайшее время в поисково-спасательном отряде Амурской области появится специальное подразделение – группа механиков для обслуживания и управления новым транспортом.

В 2021 году губернатор Василий Орлов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил выделить региону транспортёры для борьбы с паводками, пожарами и ликвидации последствий ЧС.

— В сентябре в собственность Амурской области были переданы и закреплены на праве оперативного управления за ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» пять плавающих транспортеров. С ноября гусеничный транспорт проходил необходимое техобслуживание и ремонт на одном из ремонтных заводов Хабаровска. На это из областного бюджета было выделено 19 миллионов рублей. После чего в конце апреля в Хабаровске на реке Амур прошли полевые испытания, в которых транспорт продемонстрировал отличную плавучесть и герметичность, – прокомментировал Максим Ишмухамедов, первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

Транспортёры предназначены как для перевозки людей (вместимость более 40 человек), так и для доставки грузов через широкие водные преграды, болотистую местность и бездорожье. По суше транспорт способен перевозить до восьми тонн груза, по воде – более десяти тонн, в том числе большие и негабаритные грузы, ёмкости с топливом и даже автомобили типа «Урал» и КамАЗ.