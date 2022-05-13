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сегодня, 11:14 0

Василий Орлов ответит на вопросы амурчан

Прямой эфир с губернатором запланирован на 15 мая

Василий Орлов ответит на вопросы амурчан
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В воскресенье, 15 мая, губернатор Амурской области Василий Орлов проведёт прямой эфир, в рамках которого ответит на вопросы жителей региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Друзья, 15 мая в 19:00 проведу прямой эфир в студии ГТРК "Амур", прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 24» и в социальных сетях. Будем говорить об экономической ситуации в регионе. Вопросы можно будет задать во время эфира по телефону или в социальных сетях и сайте телекомпании», – написал глава региона в соцсети.

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#губернатор

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