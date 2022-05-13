Прокуратура добилась от амурского минздрава выдачи дорогостоящего лекарства ребенку

Трёхлетний ребенок в Приамурье не мог получить дорогостоящее лекарство по льготному рецепту. После жалоб родителей ситуация получила огласку в федеральных СМИ. Прокуратура провела проверку и выяснила, что виновны в этом чиновники амурского минздрава.

— Учреждением здравоохранения трижды направлялись в министерство здравоохранения области заявки на приобретение лекарства. В нарушение закона министерством здравоохранения области контракт на приобретение медикамента, необходимого для лечения ребенка, своевременно заключен не был, в связи с чем малыш лекарство не получил, – рассказали в надзорном ведомстве.

Контракт после вмешательства прокуратуры и внесённого представления всё же заключили. Сейчас ребёнок обеспечен необходимыми препаратами.