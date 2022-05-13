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сегодня, 10:38 1

Прокуратура добилась от амурского минздрава выдачи дорогостоящего лекарства ребенку

Министерство своевременно не заключило контракт

Прокуратура добилась от амурского минздрава выдачи дорогостоящего лекарства ребенку
Фото: pixabay.com

Трёхлетний ребенок в Приамурье не мог получить дорогостоящее лекарство по льготному рецепту. После жалоб родителей ситуация получила огласку в федеральных СМИ. Прокуратура провела проверку и выяснила, что виновны в этом чиновники амурского минздрава.

— Учреждением здравоохранения трижды направлялись в министерство здравоохранения области заявки на приобретение лекарства. В нарушение закона министерством здравоохранения области контракт на приобретение медикамента, необходимого для лечения ребенка, своевременно заключен не был, в связи с чем малыш лекарство не получил, – рассказали в надзорном ведомстве.

Контракт после вмешательства прокуратуры и внесённого представления всё же заключили. Сейчас ребёнок обеспечен необходимыми препаратами.

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#дети #закон #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    58 минут назад

    Вот тебе и минздрав, заботливый

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