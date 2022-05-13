Амурчанка оформляла фиктивные полисы ОСАГО жителям Сковородинского района

32-летнюю жительницу города Сковородино обвиняют в совершении 15 преступлений по статье «Мошенничество». Амурчанка пренебрегла подпиской о невыезде, в марте её объявили в федеральный розыск.

С апреля 2020 по февраль 2021 года женщина работала страховым агентом. Она оформляла фиктивные полисы ОСАГО. Деньги, вырученные от продаж, присваивала себе.

Следствие установило причастность обвиняемой к 15 эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба, которую амурчанка причинила жителям Сковородинского района, составила более 130 тысяч рублей.

Во время обыска у женщины изъяли ноутбук, в котором обнаружили электронный шаблон полиса ОСАГО. Его амурчанка и использовала для обмана потерпевших.

Женщина находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но скрылась от органов предварительного следствия. В феврале её объявили в федеральный розыск. Задержать жительницу Приамурья удалось только в марте. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

Общий объём материалов уголовного дела в отношении амурчанки составил 10 томов. Свою вину подозреваемая признала, сообщает региональное управление МВД. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение по делу о мошенничестве примет суд.