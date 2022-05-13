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Амурчане нашли на дороге раненую краснокнижную птицу

Последний раз рогатую камышницу встречали в Приамурье в 2007 году

Амурчане нашли на дороге раненую краснокнижную птицу
Фото: скриншот видео

Обновлено: 11:02

Специалисты амурского охотуправления настоятельно просят автора видео, нашедшего птицу, связаться с ними, чтобы оказать пернатой квалифицированную помощь.

Телеграм-паблик «Новости Свободного» опубликовал короткий девятисекундный ролик, на котором видно, что некрупная птица с необычным красным клювом находится в машине амурчан. Как пояснили авторы ролика, это рогатая камышница, очень редкая птица.

«Зоозащитники на дороге возле 8-й фазанки обнаружили раненую птицу. Предположительно, это рогатая камышница. В Амурской области вид встречен единственный раз: неполовозрелый самец наблюдался 4-7 июля 2007 года на осоково-вейниковом лугу в долине реки Борзя в Хинганском заповеднике. Вид занесён в Красные книги РФ, Приморского края», – указано в подписи к видео.

В Красной книге Амурской области указанная информация подтверждается: «Отмечен один раз в единственном экземпляре».

В охотуправлении Приамурья изучили видео, отправленное корреспондентом Амур.инфо, и подтвердили, что это самец рогатой камышницы.

Специалисты настоятельно просят автора видео связаться с ними, чтобы оказать птице квалифицированную помощь.

Телефоны оперативного реагирования для сообщения информации о нарушениях законодательства в сфере охраны животного мира: 8-914-557-15-90 и 8-914-558-08-02.

Новость обновлена

Корреспонденту Амур.инфо удалось найти контакт человека, спасшего птицу. Информацию о нём мы передали специалистам охотуправления Амурской области. В ведомстве пообещали сообщить о дальнейшей судьбе рогатой камышницы.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#животные #происшествия #экология

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