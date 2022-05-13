В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Политехнической

Участок улицы Политехнической будет перекрыт до вечера субботы.

На улице Политехнической АКС займётся работами по устройству инженерных сетей. Для этого на участке от Амурской до Горького на два дня ограничат движение автотранспорта.

Участок улицы закроют с 08:00 14 мая до 18:00 15 мая, сообщает администрация города.

Автомобилистов просят выбирать для движения альтернативные маршруты.