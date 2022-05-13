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13мая
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сегодня, 09:27 0

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Политехнической

В АКС запланировали работы по устройству инженерных сетей

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Политехнической
Фото: pixabay.com

Участок улицы Политехнической будет перекрыт до вечера субботы.

На улице Политехнической АКС займётся работами по устройству инженерных сетей. Для этого на участке от Амурской до Горького на два дня ограничат движение автотранспорта.

Участок улицы закроют с 08:00 14 мая до 18:00 15 мая, сообщает администрация города.

Автомобилистов просят выбирать для движения альтернативные маршруты.

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#дороги #жизнь #ЖКХ

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