Вирус бешенства в Амурскую область, скорее всего, занесли дикие животные из Китая

Специалисты управления ветеринарии Амурской области и ведущих институтов России завершили исследование причин возникновения вируса бешенства в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

До 2018 года в Приамурье бешенства у животных не было 40 лет. Вид вируса, который выявили, распространён на востоке Азии. До 1972 года бешенством чаще заражались собаки, а с 2018 по 2021 годы – лисицы.

— Как ранее и предполагалось, наиболее вероятно, что бешенство принесли дикие животные с сопредельных территорий России и Китая, расположенных ниже по течению реки Амур. Скорее всего, это произошло во время ледостава, – рассказал руководитель областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

За четыре года в Приамурье на бешенство проверили 1 416 животных, из них заражёнными оказались 47, причём большая часть (66 %) были дикими. Так, за это время заболели 19 лисиц, по восемь волков и собак, пять енотовидных собак, семь коров и одна лошадь. Первый случай в ноябре 2018 года зафиксировали у коровы в селе Шурино Михайловского района, которое находится в 30 километрах от границы с Китаем. Это произошло после того, как в населённом пункте побывала лиса.

— Помимо близости к границам неблагополучных по бешенству территорий ещё одной причиной возвращения в регион опасного заболевания стало изменение численности и миграционной активности лисицы, волка и енотовидной собаки на юге Дальнего Востока. Перед заносом в регион бешенства количество лисиц и волков в Приамурье резко выросло, поскольку охотники потеряли интерес к этим видам, а других естественных врагов у них практически нет, – добавил Сергей Самохвалов.

Отмечается, что после начала эпизоотии вакцинировать собак, кошек и сельскохозяйственных животных стали намного чаще. В 2019-2020 годах привили 155 тысяч животных, в 2018 году – 30 тысяч. Также с 2019 года для диких животных в лесах раскладывают вакцину «Рабистав».