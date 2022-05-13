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13мая
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сегодня, 08:03 0

Под Благовещенском пройдут соревнования военных кавалеристов

«Конный марафон» проводит Минобороны РФ

Под Благовещенском пройдут соревнования военных кавалеристов
Фото: МИнобороны России

С 23 мая по 10 июня 2022 года в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022» на базе Дальневосточного Высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского пройдёт четвертый этап всероссийских соревнований «Конный марафон».

Военнослужащим конных подразделений со всей России предстоит соревноваться, преодолевая проложенный по местности маршрут. Команды пройдут различные участки, среди которых водная преграда, минные заграждения, конный дозор, ночлег, водопой, перевозка грузов.

Второй частью программы станет «Смешанная эстафета на короткую дистанцию», где прямо с седла военным надо будет метко стрелять и метать гранаты.

Конкурс проводится для улучшения навыков управления лошадьми и действий горных подразделений, обобщения и обмена опытом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #животные #спорт

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