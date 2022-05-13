Врачи города Зеи выступили против реорганизации стоматологии

В редакцию Амур.инфо обратились сотрудники стоматологической поликлиники города Зеи. Их взволновал вопрос реорганизации медучреждения, в котором они работают. Врачи опасаются возможного сокращения штата. Переживают и за пациентов. Стоматология в своем прежнем статусе обслуживала жителей трех районов.

Работники Зейской стоматологической поликлиники написали открытое коллективное письмо, в котором рассказали о том, что присоединение им невыгодно.

— Начиная с 2012 года, то есть с момента смены типа нашего медицинского учреждения с муниципального на государственное и перехода в подведомственность министерства здравоохранения области, оно, как самостоятельное юридическое лицо, не только не обросло кредиторскими задолженностями и пережило все финансовые кризисы, но и самостоятельно вело свою хозяйственную деятельность без какой-либо государственной и муниципальной финансовой поддержки, то есть без расхода средств федерального, областного и местного бюджетов, – написали сотрудники стоматологии в своем обращении.

Зейские СМИ в своих соцсетях сообщили, что 27 апреля рабочая группа во главе с замминистра облздрава Ольгой Артемьевой встретилась с коллективом стоматологии. На собрании было сказано о том, что вопрос реорганизации – практически решенный, потому что стоматологическая поликлиника – государственное медицинское учреждение. В то же время прозвучало обещание, что будет принят конструктивный компромисс, который устроит все стороны.

Однако врачей волнует не только вопрос возможного сокращения штата, но и доступность стоматологической помощи населению после объединения медицинских организаций.

— Благодаря наличию современного оборудования, укомплектованности высококвалифицированными специалистами в Зейскую стоматологическую поликлинику обращаются не только жители города Зеи и Зейского района, но и соседних Магдагачинского и Сковородинского районов, – написали стоматологи в открытом письме.

Согласно предоставленной информации, в 2021 году Зейскую стоматологическую поликлинику посетили 22 424 человека, из них 4 353 пациента – дети до 17 лет.

После официального обращения в амурский минздрав корреспонденту Амур.инфо сообщили, что реорганизация вопрос решенный. Планируемый срок завершения всех мероприятий – 30 июля 2022 года.

После завершения процедуры реорганизации стоматологическая поликлиника будет являться структурным подразделением ГБУЗ АО «Зейская больница имени Смирнова».

— Сокращение должностей медицинских работников не предусмотрено. Услуги будут оказываться в здании стоматологической поликлиники. Кроме того, планируется активно использовать передвижную стоматологическую установку для оказания населению медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. Оказание медицинской помощи по профилю «стоматология» будет продолжено в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, – пояснила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.