Жители Чигирей против шлаковой отсыпки дорог

Жители села Чигири бьют тревогу и протестуют против отсыпки дорог населенного пункта шлаком с местной котельной. По их словам, администрация не предпринимает никаких мер по улучшению экологии населенного пункта: никак не противодействует тому, что в Чигирях грунтовые дороги отсыпаются шлаком. Такое дорожное покрытие постоянно пылит, к тому же, по мнению граждан, может быть опасно для здоровья жителей.

Переписка длиною в год

В редакцию Амур.инфо обратился житель Чигирей и рассказал, что улицы села вот уже второй год отсыпаются шлаком. Публиковать его фамилию мы не станем. По словам чигиринца, он и так уже приобрёл у соседей репутацию жалобщика. Впрочем, объемы его переписки с самыми разнообразными инстанциями действительно поражают. Но обо всем по порядку.

В середине мая прошлого года, впервые заметив шлак на дороге и возле частных подворий, граждане, обеспокоенные экологией своего населенного пункта, обратились в сельсовет. Обращение было также направлено в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и прокуратуру. Жители просили провести проверку. И пояснить, на каком основании отходы угольной котельной, отсыпка которых на грунт запрещена федеральным законом, развозится по прилегающей территории.

В ожидании ответов граждане снимали фото и видео. По их словам, поводы возникали регулярно, шлак продолжали возить по селу и высыпать то здесь, то там.

Первый ответ пришел от Роспотребнадзора. Специалисты ведомства пояснили, что вопрос, изложенный в обращении, не в их компетенции. И посоветовали обратиться в Росприроднадзор. Последний тоже не заставил себя ждать. Прислал ответ, рекомендовал жителям обратиться с проблемой в минприроды Амурской области. Из минприроды письмо снова переадресовали. На этот раз в Чигиринский сельсовет, который и к августу не ответил на первое, майское обращение граждан.

— После того как администрация Чигирей проигнорировала наше обращение, прокуратура в ответе от 30 января признала вину муниципалитета в части отсутствия ответа на обращение. Однако надзорный орган совершенно никак не прокомментировал факты отсыпки дорог шлаком, то есть сыпучим материалом 4 класса опасности, с остаточной радиоактивностью, – говорит собеседник, пожелавший остаться инкогнито.

Алтайский прецедент

На фоне волокиты вокруг вопроса в Чигирях совершенным контрастом выглядят действия минприроды Алтайского края. В ответ на аналогичное обращение жителей Славгорода в региональном минприроды в первую очередь подтвердили, что по федеральному закону «Об охране окружающей среды» сброс шлака на почву в населенных пунктах однозначно запрещён. Кроме того, ведомство сообщило, что частное лицо, высыпавшее шлак на пересечении улиц в одном из населенных пунктов, было установлено, в отношении него начато административное производство.

Частное лицо

Между тем гражданин, который среди бела дня развозит шлак по Чигирям, по словам жителей, известен всем односельчанам. Но с административными протоколами к нему пока никто не приходит.

— Я спрашиваю этого человека, почему с нами не советуешься, он мне отвечает: «А ты кто такой здесь?» – рассказывает местный житель, которому не нравятся пыльные улицы за его забором.

Уровень опасности

Для того чтобы понять, мнимой или реальной является проблема, редакция обратилась к сертифицированным экспертам. Специалисты группы компаний «Первое экспертное бюро» на трех листах разъяснили состав угольного шлака, условия его хранения и возможное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Эксперты рассказали, что в угольном шлаке в обязательном порядке присутствуют тяжелые металлы, кислота и сера, в связи с чем отходы неблагоприятны для окружающей среды.

Отдельную опасность для окружающей среды представляет пыление при хранении открытым способом.

Размывание шлака талыми водами и дождевыми потоками, а также ветровая эрозия приводят к накоплению в поверхностных и подземных водах токсичных элементов I-II классов опасности, а также попаданию в приземной слой атмосферы шлаковой пыли, в составе которой несгоревшие микрочастицы угля, металл- и хлорорганические соединения, наиболее опасным из которых является бензапирен.

Экологически безопасное хранение шлака возможно только на специально оборудованных полигонах, создаваемых вне населенных пунктов, с соблюдением природоохранного законодательства.

Для получения какой-либо вторичной продукции пригодны только те отходы, которые прошли обезвреживание, обработку, переработку и получили сертификат соответствия природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

Другое мнение

Редакция Амур.инфо написала свой собственный запрос в администрацию Благовещенского района. Нас интересовали следующие вопросы: имеется ли у администрации договор на утилизацию отходов, если да, то кем и как он выполняется; соблюдают ли коммунальщики правила хранения отходов котельной; какие меры приняты в связи с нарушением охранной зоны высоковольтной ЛЭП, возле которой велась отсыпка шлаком.

В своём ответе, который пришёл с некоторым опозданием, руководство района сообщило, что в Благовещенском районе и Чигиринском сельсовете не приняты какие-либо нормативные акты, регламентирующие использование шлака в качестве стройматериала для отсыпки дорог или строительства.

Что касается утилизации шлака, в администрации сообщили, что эта работа возложена на ресурсоснабжающую организацию – ООО «Поиск Партнёр». О том, как именно производится утилизация, ничего не сообщается.

Вместо этого администрация приводит результаты исследования, которое было проведено государственным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений». Лабораторное исследование относит представленные пробы шлака к V классу опасности, что практически исключает вред окружающей среде.

Также администрация сообщает, что территория котельной не имеет «целостного» ограждения, а оборудование площадок хранения шлака возложено на сельсовет села Чигири.

Переписка продолжается

Неравнодушные жители, которые потратили год на официальную переписку, остались недовольны её результатом, но сдаваться не планируют. Последнее обращение, подписанное сельчанами, отправилось в приемную президента РФ.