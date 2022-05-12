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12мая
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сегодня, 18:24 1

Надгробную плиту благовещенской Снегурочки обновят

За захоронением Зинаиды Синициной следят муниципальные служащие

Надгробную плиту благовещенской Снегурочки обновят
Фото: Амур.инфо

Многие жители и гости Благовещенска, посещающие Городской парк или амурский драмтеатр, видели памятник Снегурочке или, как многие его ещё называют, мороженщице. У этого памятника есть реальный прототип – Зинаида Дмитриевна Синицина, женщина с тяжелой судьбой, которая стала частью истории этого города.

«Её скульптурное изображение, как и она сама когда-то, – часть истории Благовещенска. Как и десятилетия назад, она стоит с грустной улыбкой рядом с лотком с мороженым. Женщина с тяжёлой судьбой и невероятно большим сердцем», – написал в своём телеграм-канале Олег Имамеев.

Он рассказал, что Зинаида Синицина в 1941 году была призвана на фронт из Москвы. Ей тогда было всего 20 лет. Во время службы в Советской армии была награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За боевые заслуги» – она «под сильным обстрелом противника исправила 12 порывов телефонной линии…».

«Она была одинока, но стала близким человеком для многих людей. Бронзовый памятник отлили, можно сказать, в складчину: вместе горожане и администрация. И памятник на могиле фронтовика Зинаиды Синициной тоже установили благодаря помнившим её людям. Скромную могилку украшает табличка с надписью: "Снегурочка, спи спокойно"», – рассказал глава города.

В настоящее время за захоронением Зинаиды Дмитриевны следят сотрудники муниципального предприятия «Ритуальные услуги». Там всегда чисто и прибрано, но, к сожалению, за долгие годы надгробная плита и таблички заметно обветшали. В мэрии города приняли решение этим летом обновить памятник: установят новую гранитную плиту и мемориальные таблички.

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#мэрия #память #история

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    14 минут назад

    А она на каком лежит?

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