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Андрей Козлов вспомнил о конфликтах с Владимиром Ворошиловым

Козлов заявил, что у Ворошилова был тяжёлый характер

Андрей Козлов вспомнил о конфликтах с Владимиром Ворошиловым
Фото: Яндекс.Дзен

Андрей Козлов уже много лет является участником и магистром телеигры «Что? Где? Когда?». В недавнем интервью Андрей Анатольевич признался, что ему до сих пор важно быть внутри программы и играть за столом. Также он вспомнил о своих конфликтах с ведущим Владимиром Ворошиловым, сообщает «Вокруг ТВ».

Козлов рассказал, что дружит с членами своей команды, а также поддерживает отношения с Максимом Поташёвым, Александром Друзем и Виктором Сидневым.

Андрей Анатольевич признался, что во время съёмок «Что? Где? Когда?» у него случались конфликты с ныне покойным автором, режиссёром и ведущим телеигры Владимиром Ворошиловым. По словам Козлова, они часто кричали друга на друга в процессе подготовки программы.

Он рассказал, что Ворошилов часто срывался на крик и с нынешним ведущим программы и своим пасынком Борисом Крюком. А со своей женой и соавтором программы Натальей Стеценко они даже дрались из-за рабочих моментов.

Андрей Анатольевич вспомнил о том, как однажды они с Ворошиловым так сильно поругались, что почти полгода общались только через референтов. При встрече в офисе они даже не смотрели друг другу в лицо.

Козлов отмечает, что у Владимира Яковлевича был тяжёлый характер, однако считает его гением российского телевидения.

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#СМИ

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