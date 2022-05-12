Андрей Козлов вспомнил о конфликтах с Владимиром Ворошиловым
Козлов заявил, что у Ворошилова был тяжёлый характер
Андрей Козлов уже много лет является участником и магистром телеигры «Что? Где? Когда?». В недавнем интервью Андрей Анатольевич признался, что ему до сих пор важно быть внутри программы и играть за столом. Также он вспомнил о своих конфликтах с ведущим Владимиром Ворошиловым, сообщает «Вокруг ТВ».
Козлов рассказал, что дружит с членами своей команды, а также поддерживает отношения с Максимом Поташёвым, Александром Друзем и Виктором Сидневым.
Андрей Анатольевич признался, что во время съёмок «Что? Где? Когда?» у него случались конфликты с ныне покойным автором, режиссёром и ведущим телеигры Владимиром Ворошиловым. По словам Козлова, они часто кричали друга на друга в процессе подготовки программы.
Он рассказал, что Ворошилов часто срывался на крик и с нынешним ведущим программы и своим пасынком Борисом Крюком. А со своей женой и соавтором программы Натальей Стеценко они даже дрались из-за рабочих моментов.
Андрей Анатольевич вспомнил о том, как однажды они с Ворошиловым так сильно поругались, что почти полгода общались только через референтов. При встрече в офисе они даже не смотрели друг другу в лицо.
Козлов отмечает, что у Владимира Яковлевича был тяжёлый характер, однако считает его гением российского телевидения.
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