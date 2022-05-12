Этим летом амурские школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50 %

В период летних школьных каникул предоставляется 50-процентная скидка на проезд на поезде детей от 10 до 17 лет включительно, сообщил амурский минтранс.

Оформить билеты со скидкой можно на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Купить такой билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах. При этом скидка предоставляется автоматически. Покупая билет, необходимо указать тариф «Полный» и ввести сведения о детях соответствующего возраста.

При посадке в поезд кроме билета нужно предъявить и удостоверяющий личность документ, на основании которого приобретен проездной документ.