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сегодня, 18:01 0

Этим летом амурские школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50 %

Она будет действовать на поездки с 1 июня по 31 августа

Этим летом амурские школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50 %
Фото: Амурский минтранс

В период летних школьных каникул предоставляется 50-процентная скидка на проезд на поезде детей от 10 до 17 лет включительно, сообщил амурский минтранс.

Оформить билеты со скидкой можно на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Купить такой билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах. При этом скидка предоставляется автоматически. Покупая билет, необходимо указать тариф «Полный» и ввести сведения о детях соответствующего возраста.

При посадке в поезд кроме билета нужно предъявить и удостоверяющий личность документ, на основании которого приобретен проездной документ.

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#дети #дороги #транспорт #туризм #школа

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