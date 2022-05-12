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Благовещенца задержали по подозрению в разбое

Он отобрал телефон у прохожего и заставил его снять все деньги с карты

Благовещенца задержали по подозрению в разбое
Фото: pixabay.com

20-летнего жителя Благовещенска задержали по подозрению в разбое. Его по горячим следам нашли сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает управление МВД по Амурской области.

10 мая около 4:30 к полицейским, которые патрулировали улицу, подошёл молодой человек 2003 года рождения и рассказал, что неизвестный отобрал у него телефон, а также угрозами заставил снять деньги с карты, 2 700 рублей. Он описал внешность злоумышленника, после чего сотрудники пошли его искать. В районе пересечения улиц Амурской и Мухина они заметили человека, который подходил по описанию, и задержали его.

В дежурной части в кармане подозреваемого сотрудники обнаружили украденный телефон, гаджет вернули владельцу.

Против благовещенца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас он находится под домашним арестом.

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#криминал #происшествия

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