Актриса Олеся Железняк рассказала о хейте в соцсетях

В шоу «Секрет на миллион» Железняк призналась, что уже привыкла к нападкам хейтеров. Она отметила, что первое время резкие высказывания обижали её, но со временем она стала спокойно реагировать на негативные отзывы.

Тем не менее критику в свой адрес артистка не оставляет без внимания. После участия в 2008 году в «Ледниковом периоде» Олеся занялась своей фигурой и похудела.

Тогда она выступала вместе с олимпийским чемпионом Максимом Марининым, который старался поддерживать Железняк во время проекта. Актриса очень волновалась, находясь под пристальным вниманием зрителей. Её переживания усиливали нападки хейтеров, которые писали, что «Маринину опять досталось бревно».

47-летняя артистка не посещает светские тусовки, не любит делать макияж и всегда выбирает скромные наряды. При этом Олеся почти 20 лет счастлива в браке с актёром Спартаком Сумченко и воспитывает 4 детей. С будущим мужем они познакомились во время поступления в театральный институт.

Детьми и хозяйством по большей части занимается супруг Железняк, пока она занимается карьерой. За понимание и любовь она очень благодарна мужу.

В эфире шоу Сумченко раскрыл секрет их счастливых отношений. Он с юмором отметил, что супругов ничего не может сблизить так, как ипотека.