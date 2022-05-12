В южные аэропорты России нельзя попасть до 19 мая
Росавиация продлила временный режим ограничения полётов
Росавиация опубликовала информацию о продлении режима временного ограничения в южных аэропортах России. Он будет действовать до 19 мая.
Временно не работают аэропорты в следующих городах:
- Анапа;
- Белгород;
- Брянск;
- Воронеж;
- Геленджик;
- Краснодар;
- Курск;
- Липецк;
- Ростов-на-Дону;
- Симферополь;
- Элиста.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – указано в сообщении ведомства.
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