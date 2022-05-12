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12мая
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сегодня, 16:40 3

В южные аэропорты России нельзя попасть до 19 мая

Росавиация продлила временный режим ограничения полётов

В южные аэропорты России нельзя попасть до 19 мая
Фото: pixabay.com

Росавиация опубликовала информацию о продлении режима временного ограничения в южных аэропортах России. Он будет действовать до 19 мая.

Временно не работают аэропорты в следующих городах:

  • Анапа;
  • Белгород;
  • Брянск;
  • Воронеж;
  • Геленджик;
  • Краснодар;
  • Курск;
  • Липецк;
  • Ростов-на-Дону;
  • Симферополь;
  • Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – указано в сообщении ведомства.

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#Украина #транспорт

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Комментарии
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  • Andrey85

    Andrey85
    2 часа назад

    Да не скоро ещё Ростовскую зону откроют, какое 19 мая, не смешите, изначально до 2 марта закрывали)

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ноябрь-декабрь надо писать сроки, люди же ждут отпуск и лететь хотят как можно ближе.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    написали так, что за неделю решили там управиться...

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