В южные аэропорты России нельзя попасть до 19 мая

Росавиация опубликовала информацию о продлении режима временного ограничения в южных аэропортах России. Он будет действовать до 19 мая.

Временно не работают аэропорты в следующих городах: Анапа;

Белгород;

Брянск;

Воронеж;

Геленджик;

Краснодар;

Курск;

Липецк;

Ростов-на-Дону;

Симферополь;

Элиста. «Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – указано в сообщении ведомства.

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#Украина #транспорт

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Юлия Медведева