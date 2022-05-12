Незваный гость: куда обращаться амурчанам, подцепившим клеща

Пик активности клещей приходится на май-июнь. Именно в это время амурчане после поездок на природу чаще всего находят на себе паукообразных. При этом опасны далеко не все клещи, а лишь те, что являются носителями инфекций, многие из которых вызывают у человека тяжелые заболевания и могут привести к инвалидности или летальному исходу.

Как вытащить клеща

В Амурской области клещи активны с апреля по октябрь, но пик приходится на май-июнь. В эти месяцы, приехав домой с природы, стоит внимательно осмотреть себя и в случае обнаружения вытащить клеща из кожи.

Клеща вытаскивают пинцетом, пальцами, ниткой. Необходимо зацепить его как можно ближе к коже и, выкручивая, тянуть. Самое главное, не допустить, чтобы оторвался хоботок. После извлечения клеща кожу нужно обработать антисептиком, а место вокруг ранки прижечь зелёнкой. После извлечения клеща руки необходимо тщательно вымыть.

Ни в коем случае нельзя капать на клеща маслом, бензином и прочими народными средствами, о которых пишут в интернете. Посторонние вещества могут негативно повлиять на ПЦР-анализ.

Снятого клеща необходимо поместить в ёмкость вместе с влажным комочком ваты или парой травинок и доставить в лабораторию. Если сразу нет возможности доставить клеща в лабораторию или не хочется тратить деньги, насекомое лучше заморозить хотя бы на пару недель, на тот случай если у вас вдруг появятся какие-либо признаки заболевания.

Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща между ногтями. Так все инфекции выйдут наружу и останутся у вас на пальцах.

Специалисты говорят, что лучше доверить эту процедуру профессионалам. Врачи в травмпункте достанут паукообразного бесплатно. Там паразитов кладут в баночку и отправляют на анализ в центр эпидемиологии, заплатить придется только за него.

Кстати, на месте укуса иногда может возникать раздражение. В большинстве случаев это не инфекция, а аллергическая реакция на слюну клеща. Если раздражение не проходит, следует обратиться к инфекционисту.

Куда сдать клеща

Если вы удалили клеща самостоятельно, его также необходимо отвезти в лабораторию. Важно понять, была ли у клеща какая-либо инфекция, которая после укуса может угрожать вашему здоровью.

В Благовещенске клещей принимают в Центре гигиены и эпидемиологии по адресу: улица Горького, 235а с 8 до 17 часов. Сдадите паразита на анализ с утра, результат получите уже к концу дня. Если результат на какую-либо инфекцию будет положительным, вам отдадут протокол анализа и направят к врачу-инфекционисту.

В муниципалитетах лаборатории есть в крупных районных центрах: Белогорске, Свободном, Тынде, Зее. Но там проводят исследования только на клещевой вирусный энцефалит. Принести клеща также можно в районный травмпункт или поликлинику.

Стоит помнить, что пока вы не получите результаты лабораторных анализов, самолечением заниматься не стоит (особенно антибиотиками). В случае если вы заразитесь энцефалитом, применение антибиотиков может только усугубить течение заболевания.

Чем страшны паразиты

Паукообразные могут являться носителями сразу нескольких тяжелых инфекций, таких как клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой риккетсиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Последние две инфекции встречаются редко, клещевой риккетсиоз чаще. Самым распространенным заболеванием является клещевой боррелиоз. Клещевой вирусный энцефалит, от которого перед сезоном активности можно поставить прививку, чаще встречается на эндемичных территориях, к ним в основном относятся северные районы Приамурья.

Сколько стоят анализы

Анализ на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека стоит 968 рублей, на клещевой риккетсиоз – 957 рублей.

Исследования на клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз бесплатно проводят детям до 17 лет, пенсионерам, ветеранам и прочим льготникам, пояснили в Амурском центре гигиены и эпидемиологии.

Важно!

Клещей в дом могут принести и домашние животные. Также их можно занести с цветами и ветками.

Заразиться клещевым вирусным энцефалитом можно при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другие, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.