Полторы тысячи жителей Амурской области заключат социальные контракты

Полторы тысячи амурчан заключат социальные контракты с органами соцзащиты. По таким договорам семья или отдельный гражданин могут получить деньги на поиск работы, ведение бизнеса или личного подсобного хозяйства, сообщает правительство Амурской области.

В этом году соглашения уже подписали 800 человек. Около 300 контрактов связаны с поиском работы, около 400 – с открытием бизнеса и 100 – с ведением личного подсобного хозяйства.

Такую выплату могут получить жители области, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (14 704 рубля) и у них нет действующего соцконтракта. Соглашения не заключают с семьями, которые находятся в социально опасном положении.