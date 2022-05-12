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сегодня, 15:41 0

Покинувшая Россию Рената Литвинова пожаловалась на предательство

Литвинова уже почти три месяца живёт в Париже

Покинувшая Россию Рената Литвинова пожаловалась на предательство
Фото: kleo.ru

Рената Литвинова после начала спецоперации на Украине уехала из России. Сейчас актриса живёт в Париже, где у неё есть своя квартира. Недавно артистка поделилась переживаниями в своих социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

55-летняя Литвинова изредка делится с поклонниками своими переживаниями. Ранее актриса признавалась, что скучает по дому. А на днях она рассказала, какие настроения царят в её окружении. Судя по всему, Рената потеряла много друзей и знакомых.

По словам Литвиновой, в последнее время «никто никому не звонит, все всех подозревают». Она отметила, что сейчас время «ожиданий и предательств».

Вероятно, возвращаться в Россию звезда пока не собирается. Сорвавшая своим отъездом спектакли артистка начала учить французский язык.

Во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, который является креативным директором бренда. Гвасалия считает Литвинову своей музой и всегда приглашает её на показы новых коллекций. Актриса часто демонстрирует в соцсетях наряды Balenciaga.

Кроме апартаментов в Париже у Ренаты есть квартира в Москве площадью около 100 квадратных метров, а также дача в Переделкино. Кроме этого, артистка владеет виллой на испанском курорте Аликанте и домом в Швейцарии, который выходит окнами на Женевское озеро.

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#культура #соцсети

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