Покинувшая Россию Рената Литвинова пожаловалась на предательство

55-летняя Литвинова изредка делится с поклонниками своими переживаниями. Ранее актриса признавалась, что скучает по дому. А на днях она рассказала, какие настроения царят в её окружении. Судя по всему, Рената потеряла много друзей и знакомых.

По словам Литвиновой, в последнее время «никто никому не звонит, все всех подозревают». Она отметила, что сейчас время «ожиданий и предательств».

Вероятно, возвращаться в Россию звезда пока не собирается. Сорвавшая своим отъездом спектакли артистка начала учить французский язык.

Во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, который является креативным директором бренда. Гвасалия считает Литвинову своей музой и всегда приглашает её на показы новых коллекций. Актриса часто демонстрирует в соцсетях наряды Balenciaga.

Кроме апартаментов в Париже у Ренаты есть квартира в Москве площадью около 100 квадратных метров, а также дача в Переделкино. Кроме этого, артистка владеет виллой на испанском курорте Аликанте и домом в Швейцарии, который выходит окнами на Женевское озеро.