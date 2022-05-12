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12мая
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сегодня, 16:18 0

Благовещенца за наркотики посадили на 16 лет

Срок он получил за попытку сбыта в особо крупном размере

Благовещенца за наркотики посадили на 16 лет
Фото: pixabay.com

В Благовещенске присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении местного жителя. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В 2019 году подсудимый, находясь в розыске за преступление, связанное с контрабандой наркотиков для последующего сбыта, вновь незаконно приобрёл наркотическое средство – метилэфедрон массой 598,15 грамма, а также 336 таблеток (экстази), содержащих метамфетамин, массой 143,51 грамма, и хранил их по месту своего жительства.

Реализовать наркотические средства он не успел. По ранее возбуждённому уголовному делу амурчанина задержали сотрудники полиции, а заодно изъяли припасённые наркотики.

Суд признал мужчину виновным, назначив по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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