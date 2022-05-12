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В Благовещенске прошёл ледяной дождь

Необычные для этого сезона осадки заметили в районе пересечения улиц Горького и Кузнечной

В Благовещенске прошёл ледяной дождь
Фото: Илона Зарецкая

В четверг, 12 мая, в Благовещенске зафиксировали непривычные осадки – снежную крупу. Корреспондент Амур.инфо связался с Амурским гидрометцентром, чтобы узнать, насколько типичны такие осадки для мая.

— Многие ошибочно называют снежную крупу и ледяной дождь градом. Это не град. У него другие условия формирования. Сейчас, судя по вашему фото, в Благовещенске выпала снежная крупа. Это свойственно для мая в этой широте. Отмечу, что температурный фон в первой декаде мая ниже климатической нормы на 1-2°С. Сейчас Амурская область, как и часть регионов Дальнего Востока, находится под влиянием циклона, и, естественно, что на атмосферных фронтах формируются осадки в виде дождя, а на отдельных территориях и снега, – пояснили в Амургидромете.

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