В США пассажир самостоятельно посадил самолёт после обморока пилота

Самолёт Cessna 208 следовал из аэропорта на Багамах во Флориду. Примерно в 112 километрах от пункта назначения пилот потерял сознание. Однако пассажир воздушного судна не стал паниковать, а сумел связаться с диспетчером и обрисовал ему сложившуюся ситуацию. При этом мужчина признался, что у него нет никаких навыков управления самолетом.

Авиадиспетчер начал давать пассажиру указания и объяснять, как вести борт в нужном направлении и производить посадку.

В результате самолёт благополучно приземлился в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Потерявшего сознание пилота сразу доставили в больницу. Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент. Выяснилось, что у пилота были проблемы со здоровьем.

Как сообщает «Комсомольская правда», обычно начинающим пилотам легкомоторных самолётов требуется около 20 часов практических занятий, но в этот раз инструктаж пришлось сократить до одного часа. После посадки специалисты поставили новоиспечённому пилоту оценку в 10 баллов из 10 возможных.