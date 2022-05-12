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В США пассажир самостоятельно посадил самолёт после обморока пилота

У пассажира не было опыта управления самолётом

В США пассажир самостоятельно посадил самолёт после обморока пилота
Фото: pixabay.com

В США произошёл инцидент на борту легкомоторного самолёта Cessna 208. Пассажир сумел благополучно посадить воздушное судно после того, как пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. При этом ранее у мужчины не было опыта управления летательными аппаратами, сообщает «Лайф» со ссылкой на газету The Washington Post.

Самолёт Cessna 208 следовал из аэропорта на Багамах во Флориду. Примерно в 112 километрах от пункта назначения пилот потерял сознание. Однако пассажир воздушного судна не стал паниковать, а сумел связаться с диспетчером и обрисовал ему сложившуюся ситуацию. При этом мужчина признался, что у него нет никаких навыков управления самолетом.

Авиадиспетчер начал давать пассажиру указания и объяснять, как вести борт в нужном направлении и производить посадку.

В результате самолёт благополучно приземлился в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Потерявшего сознание пилота сразу доставили в больницу. Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент. Выяснилось, что у пилота были проблемы со здоровьем.

Как сообщает «Комсомольская правда», обычно начинающим пилотам легкомоторных самолётов требуется около 20 часов практических занятий, но в этот раз инструктаж пришлось сократить до одного часа. После посадки специалисты поставили новоиспечённому пилоту оценку в 10 баллов из 10 возможных.

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#происшествия #СМИ #США

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