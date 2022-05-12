Минздрав получит 100 миллионов рублей для победителей розыгрыша среди вакцинированных от ковида

Фото: Светлана Митина

Накануне на официальном портале правовой информации опубликовали распоряжение о выделении 100 миллионов рублей Минздраву РФ из резервного фонда правительства России. Эти средства будут направлены победителям розыгрыша «Бонус за здоровье».

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в течение 2021 года вакцинированные от коронавируса россияне становились участниками розыгрыша. Они могли выиграть 100 тысяч рублей, поставив прививку от коронавируса. Проверить, стали ли вы победителем, очень легко: достаточно зайти на сайт бонусзаздоровье.рф и ввести в окно в правой части главной страницы сайта уникальный номер регистровой записи. Он содержится в сертификате, который находится в личном кабинете на Госуслугах.

В тексте распоряжения указано, что выделенные средства будут направлены тысяче счастливчиков в срок до 10 февраля 2023 года.