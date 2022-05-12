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12мая
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сегодня, 15:41 1

Минздрав получит 100 миллионов рублей для победителей розыгрыша среди вакцинированных от ковида

Соответствующее распоряжение подписали в правительстве России

Минздрав получит 100 миллионов рублей для победителей розыгрыша среди вакцинированных от ковида
Фото: Светлана Митина

Накануне на официальном портале правовой информации опубликовали распоряжение о выделении 100 миллионов рублей Минздраву РФ из резервного фонда правительства России. Эти средства будут направлены победителям розыгрыша «Бонус за здоровье».

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в течение 2021 года вакцинированные от коронавируса россияне становились участниками розыгрыша. Они могли выиграть 100 тысяч рублей, поставив прививку от коронавируса. Проверить, стали ли вы победителем, очень легко: достаточно зайти на сайт бонусзаздоровье.рф и ввести в окно в правой части главной страницы сайта уникальный номер регистровой записи. Он содержится в сертификате, который находится в личном кабинете на Госуслугах.

В тексте распоряжения указано, что выделенные средства будут направлены тысяче счастливчиков в срок до 10 февраля 2023 года.

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#COVID 19 #российская власть

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Комментарии
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  • ЕКВ

    ЕКВ
    3 часа назад

    Ребята, вы что там курите? Вам деньги потратить не на что? Я сегодня анализ крови в Чигиринской поликлинике сдать не смогла, не вошла в список 40 счастливчиков, получивших талон на сдачу. Говорят в 7.30 их уже не было. Завтра будет вторая попытка.

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