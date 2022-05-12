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12мая
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сегодня, 14:49 0

В Амурской области за сутки потушили два природных пожара

Ситуация улучшилась из-за прошедших дождей

В Амурской области за сутки потушили два природных пожара
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье за минувшие сутки потушили два природных пожара общей площадью 0,65 гектара. Отмечается, что ситуацию улучшили прошедшие дожди.

Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Амурской области, возгорания зарегистрировали в Зейском и Шимановском районах. Огонь тушили десять человек, также задействовали две единицы техники.

Четвёртый класс пожарной опасности по-прежнему остаётся в Архаринском, Благовещенском, Мазановском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском и Шимановском районах, а также в Белогорском, Бурейском, Завитинском и Ромненском муниципальных округах.

Кроме того, сотрудники ведомства за сутки провели 264 профилактических рейда. С начала пожароопасного сезона специалисты составили 1 190 административных протоколов в отношении нарушителей на сумму 3,3 миллиона рублей.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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