В Амурской области в новостройке можно купить квартиру за 109 тысяч рублей за «квадрат»

В Амурстате подвели итоги первого квартала 2022 года в сфере жилой недвижимости. Оказалось, что цена «квадрата» в регионе заметно подросла как на новые квартиры, так и на недвижимость, реализуемую на вторичном рынке жилья.

«По результатам выборочного обследования цен на рынке жилья в области, в первом квартале 2022 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 109 408,13 рубля, на вторичном – 107 789,51 рубля. Средние цены рассчитаны с учетом ежегодного пересмотра количества проданной общей площади квартир», – указано в данных территориального органа статистики.

Таким образом, цены на жилье в первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года на первичном рынке выросли на 6,6 %, на вторичном – на 7,9 %.

В министерстве строительства и архитектуры Амурской области пояснили, что за январь-апрель 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 119,8 тысячи «квадратов» нового жилья, из них многоквартирные дома (13 зданий) – 52,3 тысячи квадратных метров, индивидуальное жилье – 67,5 тысячи «квадратов». Всего же в 2022 году планируют построить 206 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

— Региональный минстрой находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти, при необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли. Планы первых трех лет регпроекта «Жилье» были перевыполнены. План на 2021 год – 220 тысяч квадратных метров, а было введено 226,3 тысячи квадратов. Сейчас в регионе в строительстве уже находится 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысяч квадратных метров. Это дает нам право уверенно говорить о том, что достижение показателя ввода жилья в 2022 году также будет обеспечено, – подчеркнул министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.