Благовещенца будут судить за разбой и убийство 83-летней женщины

Ранее судимого 34-летнего жителя Благовещенска обвиняют в разбое и убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

18 декабря прошлого года обвиняемый увидел 83-летнюю женщину и проследил за ней до самой квартиры, задумав совершить преступление. На следующий день он пришёл к пенсионерке и представился курьером почты, надев при этом медицинскую маску. Он дал ей квитанции, в которых надо было якобы расписаться. Хозяйка квартиры пошла искать ручку, а злоумышленник начал искать ценные вещи в шкафу прихожей. Женщина увидела это и начала кричать, после чего обвиняемый убил её. Он украл около 22,5 тысячи рублей, а тело убитой утащил на балкон и накрыл одеялом. Следы преступления злоумышленник попытался замыть. Женщину в этот же день нашла её дочь.

Оставленные следы обнаружил следователь-криминалист. Обвиняемого задержали 30 декабря, он признал свою вину под гнётом доказательств. На месте преступления он подтвердил свои показания.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.