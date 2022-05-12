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Режиссёр Юрий Грымов рассказал об обиде на Витаса и Алсу

Грымов вспомнил о сотрудничестве с артистами

Режиссёр Юрий Грымов рассказал об обиде на Витаса и Алсу
Фото: smotrim.ru

Певец Витас покорил публику необычным образом и сильным вокалом. Многие до сих пор помнят загадочный образ артиста в клипе «Опера № 2». Недавно режиссёр Юрий Грымов рассказал, что остался крайне недоволен сотрудничеством с Витасом и Алсу, сообщает «СтарХит».

В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Юрий Грымов заявил, что именно он придумал для Витаса образ поющего «ихтиандра». Этот имидж оказался настолько необычным, что артист сразу превратился в звезду.

Режиссёр рассказал, что придумал певцу прическу, шарф и жабры. По его словам, ему «было интересно с нуля создавать эту историю». 56-летний постановщик клипа вспоминает, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин остался в восторге от его работы, но продолжать сотрудничество почему-то не стал. Грымов признаётся, что, когда увидел следующий клип, который снимал уже другой режиссёр, ему было очень обидно.

Также Грымов рассказал, что неприятные эмоции от совместной работы оставила у него и Алсу. Режиссёр снял юной исполнительнице четыре первых клипа, в том числе дебютный «Зимний сон». Отец певицы обещал подарить ему дорогой автомобиль, если Алсу станет звездой. По словам постановщика, он честно сделал свою работу, однако обещанного не получил. При этом Алсу даже не поблагодарила его после съёмок.

Грымов назвал самым адекватным и по-настоящему крутым артистом Валерия Леонтьева, для которого он снимал несколько клипов. По словам режиссёра, вся съёмочная группа всегда получала обед и слова благодарности.

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#шоу-бизнес

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