В амурском правительстве прокомментировали появление нового квартала в Благовещенске

— Крупный жилой комплекс планируем строить в Благовещенске на площади более 96 гектаров. Строительство должно стартовать в этом году. Уже определены источники финансирования для оснащения участка коммунальной инфраструктурой, – сказал губернатор Василий Орлов.

Основные технические и экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе выберут компанию-застройщика. В правительстве уверены, что появление «Дальневосточного квартала» поможет реализовать социальные жилищные программы, которые действуют в регионе.