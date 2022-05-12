В амурском правительстве прокомментировали появление нового квартала в Благовещенске
Территория вошла в ТОР «Приамурская»
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Приамурская», теперь в её состав входят земельные участки в благовещенском микрорайоне Северный. Там планируют построить большой жилищный комплекс, сообщили в правительстве Амурской области.
— Крупный жилой комплекс планируем строить в Благовещенске на площади более 96 гектаров. Строительство должно стартовать в этом году. Уже определены источники финансирования для оснащения участка коммунальной инфраструктурой, – сказал губернатор Василий Орлов.
Основные технические и экономические параметры проекта станут известны после того, как на конкурсной основе выберут компанию-застройщика. В правительстве уверены, что появление «Дальневосточного квартала» поможет реализовать социальные жилищные программы, которые действуют в регионе.
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