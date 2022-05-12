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сегодня, 13:41 1

Василий Орлов объяснил, почему не работает автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ

По его словам, главная сложность связана с эпидемиологической ситуацией в Китае

Василий Орлов объяснил, почему не работает автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, почему до сих пор не доступен для движения автомобильный мост Благовещенск – Хэйхе.

— Эпидемиологическая ситуация в Китае пока не позволяет открыть мост через Амур, который нам очень нужен, – сказал Василий Орлов, сообщает портал «Объясняем.рф».

Мост полностью готов к эксплуатации уже несколько лет. Ещё в 2019 году состоялась торжественная стыковка двух его частей. По предварительной информации амурского минэкономразвития, открытие трансграничного моста запланировано на июнь 2022 года.

Напомним, что ранее Амур.инфо писало о том, что грузовая таможня Хэйхэ будет готова начать работу, как только на Амуре кончится ледоход.

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#COVID 19 #Китай #областная власть #транспорт #туризм #губернатор

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    37 минут назад

    Ну кто бы сомневался, что у Васи Китай виноват.

    Любопытно, знают ли китайцы, что мост не открывается именно из-за них? ;)

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