Василий Орлов объяснил, почему не работает автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, почему до сих пор не доступен для движения автомобильный мост Благовещенск – Хэйхе.

— Эпидемиологическая ситуация в Китае пока не позволяет открыть мост через Амур, который нам очень нужен, – сказал Василий Орлов, сообщает портал «Объясняем.рф».

Мост полностью готов к эксплуатации уже несколько лет. Ещё в 2019 году состоялась торжественная стыковка двух его частей. По предварительной информации амурского минэкономразвития, открытие трансграничного моста запланировано на июнь 2022 года.

Напомним, что ранее Амур.инфо писало о том, что грузовая таможня Хэйхэ будет готова начать работу, как только на Амуре кончится ледоход.