Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «реабилитация нацизма». А теперь МВД России подала его в уголовный розыск.

Ранее в своём блоге журналист заявил, что маршал СССР Георгий Жуков якобы «вывозил из Германии трофейное имущество для личного пользования».

Следственный комитет расценил публикацию Аскерова как «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца». В ведомстве также отметили, что всегда будут жёстко реагировать на любые попытки осквернить светлую память о защитниках Отечества.

После возбуждения уголовного дела Аскеров удалил пост в социальной сети и уехал в Азербайджан.

Как сообщают «Известия», адвокат Алексей Гавришев считает, что шансы на выдачу журналиста России минимальны, так как за границей высказываниям Аскерова могут дать иную оценку.

Гавришев также уточнил, что в России Аскерову грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы.

Сам знаток сообщил изданию «Подъём», что решение МВД не стало для него неожиданностью. Он отметил, что не опасается экстрадиции в Россию. По словам Аскерова, в его действиях нет состава преступления.

Как пишет «Московский комсомолец», Ровшан Аскеров почти 30 лет был участником телеигры «Что? Где? Когда?». Также он работал корреспондентом на НТВ, был спортивным обозревателем и директором журнала.