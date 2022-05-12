В День Победы в Амурской области нашли снаряд

В районе бывшего танкового полка в микрорайоне «Гарнизон» Возжаевки 9 мая обнаружили снаряд. Ожидается прибытие группы разминирования, сообщили в администрации Белогорского муниципального округа.

Двоих мужчин, несущих предмет, похожий на снаряд, увидел проезжающий мимо житель села Возжаевка. Амурчанин спугнул их и вызвал полицию. К моменту прибытия полицейских неизвестные скрылись.

Заявку на разминирование отправили военным, сейчас ждут группу разминирования. Место, где обнаружили снаряд, охраняют сотрудники полиции.

Это не единичный случай. В августе прошлого года в селе Возжаевка во время строительства столовой машинист экскаватора зацепил ковшом два использованных бронебойных оперённых подкалиберных снаряда.