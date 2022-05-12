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сегодня, 13:03 0

Восемь амурских семей с шестью и более детьми получили жилищные сертификаты

В 2022 году на программу по улучшению жилищных условий многодетных семей выделено 63,8 миллиона рублей

Восемь амурских семей с шестью и более детьми получили жилищные сертификаты
Фото: amurobl.ru

В рамках региональной госпрограммы восемь многодетных семей в Приамурье получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

В программе по получению сертификатов на приобретение жилья участвуют семьи с шестью и более детьми из всех районов Амурской области.

— В этом году на поддержку многодетных семей, в которых воспитывается шесть или больше детей, из областного бюджета мы выделили 63,8 миллиона рублей. Благодаря госпрограмме новое жилье смогут купить восемь семей из городов Райчихинск и Тында, посёлков городского типа Серышево и Архара, села Албазино, а также Мазановского района. Приобрести квартиры на выделенные средства они могут в любом муниципалитете региона, – рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщает правительство Амурской области, в программе по получению социальной выплаты могут поучаствовать многодетные семьи с шестью и более детьми в возрасте до 18 лет, не вступивших в брак, проживающих совместно с родителями не менее пяти лет.

Среди условий для социальной выплаты – отсутствие у членов семьи собственного жилья или жилья на условиях социального найма, аварийное состояние единственного для семьи жилья или недостаточная для многодетной семьи площадь жилого помещения (менее 15 квадратных метров на одного члена семьи).

В первую очередь на выплату могут рассчитывать семьи, лишившиеся жилья из-за чрезвычайной ситуации или пожара, а также семьи, воспитывающие девять и более детей до 18 лет.

Получатели жилищных сертификатов могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, а также могут участвовать в долевом строительстве (в том числе, с использованием дополнительных собственных или заёмных средств).

Размер соцвыплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи – в зависимости от количества членов семьи, текущих жилищных условий и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в конкретном муниципалитете или городском округе.

По итогу многодетной семье выдаётся свидетельство о предоставлении социальной выплаты, которое действительно в течение шести месяцев.

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#дети #областная власть #соцзащита

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